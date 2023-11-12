Не поверите: как европейцы отреагировали на свадебное платье Варум

Под белым пиджаком была только красная майка и белые стринги.

Красивую свадьбу, свадьбу-перформанс Анжелика Варум и Леонид Агутин решили сыграть в Италии. И выбор пал на один из самых романтичных городов мира — Венецию.

Только вот оделась Варум для встречи радостного события очень эксцентрично. Нарядов было два. Но особое внимание привлек второй, созданный дизайнером Алисой Толкачевой.

Звезда надела удлиненный белый жакет, корсет и шляпу с вуалью. А вместо юбки или брюк на Варум оказались шорты. Но даже Агутин называл их трусами. В таком наряде остаться незамеченной певице было крайне сложно.

Кстати, свадебную одежду артисты задействовали и в съемках клипа «Половина сердца». Правда, из-за наряда невесты случился публичный казус. А точнее, из-за шорт-трусов. Пара пришла отметить событие в местный ресторан и уже выбрала столик. Но дальше случилось неожиданное.

Официант не только не предложил российским звездам первой величины меню, но и настойчиво попросил покинуть заведение. Оказалось, там не обслуживали клиентов в неподобающем виде. А именно в таком, по мнению сотрудников ресторана, явилась праздновать Варум. Досталось и Агутину, потому что на нем под пиджаком не было рубашки. Пришлось молодоженам уйти голодными.