Не поверите, чем зарабатывала на жизнь Николь Кидман до всемирной славы

Далеко не все звезды Голливуда родились с золотой ложкой во рту. Прежде чем построить успешную актерскую карьеру, многим из них приходилось зарабатывать на жизнь другими способами. Не стала исключением и Николь Кидман.

Звезда экрана с детства мечтала стать актрисой, поэтому, окончив школу, сразу поступила на актерский факультет. Но вскоре в дом будущей знаменитости постучалась страшная беда. Врачи диагностировали у матери Кидман онкологическое заболевание.

На лечение от смертельного недуга требовалось немало денег. Тогда 17-летняя Николь твердо решила прервать учебу и отправилась на курсы массажа. Впоследствии она устроилась на работу в больницу, вынужденно забросив главную мечту своей жизни.

Со временем звездная блондинка все же получила актерское образование и покорила мировой кинематограф. Тем не менее она не раз отмечала, что семья по-прежнему стоит для нее на первом месте.