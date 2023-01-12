Не поверите, чем «Отец солдата» не угодил чиновникам: «Грубейшее нарушение!»

Военная драма «Отец солдата» попала на большие экраны в середине 60-х. В родной для создателей Грузии картина прошла с огромным успехом, из-за чего было решено показать ее по всему Советскому Союзу. Однако в Москве картину чуть было не отправили на полку.

Партийных чиновников смутил эпизод, когда главный герой Георгий ударил по лицу танкиста, который был выше его по званию. Военный намеревался проехать по винограднику, что солдат посчитал оскорблением, поэтому не сдержал своих чувств. И подобное поведение председатель Госкино Алексей Романов посчитал порочащим репутацию советской армии.

«Это грубейшее нарушение устава!» — заявлял чиновник.

Спасло картину, как пишет Дзен-канал CINEMA, лишь вмешательство генерал-лейтенанта Ивана Владимирова. Он лично встретился с Романовым, где объяснил ему поведение героев. Военному удалось доказать, что Георгий в сцене поступает как отец, который решил воспитать сына, а не как солдат, проявивший неуважение. Аргументы смогли убедить чиновника, и он все же выдал картине прокатное удостоверение.