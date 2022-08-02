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Не подозревали много лет: вот как на самом деле зовут Шифрина

2 августа 2022 13:50
Не подозревали много лет: вот как на самом деле зовут Шифрина

Юморист рассекретил настоящее имя только в соцсетях.

66-летний Ефим Шифрин за годы своей карьеры на сцене приобрел целую армию поклонников. Они до сих пор с интересом следят за творчеством артиста, посещают сольные выступления и ходят на спектакли с его участием. Но мало кто из них догадывается о настоящем имени юмориста. Фанаты много лет даже не подозревали, что имя Ефим — не то, что досталось ему при рождении. Это стало очевидным после того, как Шифрин зарегистрировался в соцсетях, решив использовать там паспортное имя — Нахим. Полное имя артиста — Нахим Залманович Шифрин.

Этого актера боготворил весь СССР, но его жизнь закончилась в психушке

Как признался сам Шифрин, он удивился тому, что это вызвало такой переполох. По его словам, он всегда жил фактически под разными именами. С самого детства его называли то Фимой, то Ефимом, то Нахимом. Поэтому он и не считал такой порядок вещей чем-то экстраординарным. Однако, артист понимает, что фанаты привыкли к тому имени, что постоянно видят на афише.

«Пролетели 30 с лишним лет, в течение которых все время был Ефимом», — подчеркнул Шифрин в интервью порталу WomanHit.

Именно поэтому юморист и захотел, чтобы поклонники постепенно адаптировались к его настоящему имени, которое дали ему родители. Тем более, что Нахимом его называют и в семье старшего брата, с которым он поддерживает теплые отношения.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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