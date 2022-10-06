Не подозревала, с кем связалась: правду о любовнике Дианы предали огласке

История любви принцессы Уэльской Дианы и египетского кинопродюсера Доди Аль-Файеда, как и их трагическая гибель в 1997 году, потрясла весь мир. Многие до сих пор считают, что их роман был настоящей красивой сказкой с ужасным концом. Но лишь недавно стали выясняться подробности того, как Доди вел себя на самом деле.

Будучи сыном миллиардера, он с юности привык получать то, что хочет, в том числе и женщин. А роман с Дианой гарантировал и ему, и его отцу — Мохаммеду Аль-Файеду — высокое положение в британском обществе. В какой-то момент продюсер даже хвастался, что скоро станет отчимом для британских принцев — Уильяма и Гарри.

При этом, когда он встретил Диану, Доди разорвал помолвку с американской моделью Келли Фишер, причем сделал это максимально некрасиво, просто исчезнув из ее жизни без каких-либо объяснений. В итоге Фишер только из газет узнала о том, куда делся ее жених, до свадьбы с которым оставалось лишь несколько месяцев.

Все это время Аль-Файед усердно убеждал избранницу, что у него нет никаких отношений с принцессой, хотя его отец уже практически во всеуслышание заявлял, что у сына с Дианой тоже все движется к свадьбе.

Вдобавок ради продюсера Келли бросила работу, и Доди выдал ей чек на полмиллиона долларов, чтобы она могла устроить свою жизнь, но после разрыва банки отказались выдавать ей деньги, так что она осталась буквально ни с чем.