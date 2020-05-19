«Не переживаю и не ревную»: Настя Каменских ответила на слухи о разводе с Потапом 

Недавно в сети появилась информация о предстоящем разрыве Насти Каменских и Потапа. Однако девушка решила их опровергнуть. Она заявила, что в их семье все хорошо. При этом звезда отметила, что не встречала человека прекраснее, ранимее и нежнее, чем ее супруг. «Мы с Лешей — сердце, которое бьется в унисон, — сообщила «СтарХиту» Каменских. — Мы — одно целое, поэтому у нас совпадают интересы, взгляды на жизнь, вкусы».

На вопрос о том, боится ли артистка потерять своего возлюбленного, она только покачала головой. Звезда уверена в супруге, его верности и любви.

«Мне нравится, когда по моему мужчине все сходят с ума, — призналась артистка. — Мне это приятно, ведь это показывает, какой он у меня классный. Я — красивая девочка, поэтому не переживаю и не ревную. Считаю, что человек должен быть свободен».

Напомним, что дуэт «Потап и Настя» появился на музыкальном олимпе в 2006 году. Тогда продюсер Алексей Потапенко решил создать уникальный проект, куда пригласил молодую Каменских. В итоге их творчество переросло во взаимную любовь. В мае прошлого года пара вступила в брак. Это немало удивило фанатов, ведь Потап долгое время был женат. Оказывается, возлюбленные тайно встречались, но потом перестали скрывать свои отношения. Алексей развелся и тут же взял Настю в жены.