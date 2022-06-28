«Не пересекались»: подопечный открестился от покинувшей страну Пугачевой

Стилист Сергей Зверев неприятно удивил поклонников откровением о покинувшей страну Алле Пугачевой. В прошлом они были близкими друзьями. Именно благодаря протекции Примадонны Зверев начал выступать на сцене, развивая карьеру певца. Первый его хит 2006 года «Алла» был посвящен артистке.

Но теперь подопечный Пугачевой открестился от нее, заявив, что не поддерживает с ней дружбу. Более того, стилист давно не видел звезду. По его словам, в последние годы он был занят другой деятельностью, и их интересы разошлись.

«Мы не пересекались на мероприятиях», — заявил Зверев в беседе с порталом Prozvezd .

Несколько лет назад ходили слухи, что отношения артистки и стилиста разрушила некрасивая ссора. Инсайдеры уверяли, что Зверев проболтался журналистам о ее разводе с Филиппом Киркоровым, хотя она не собиралась откровенничать о личной жизни. После этого доступ в дом артистки и ее доверие стилист потерял. А вместе с этим Сергей остался и без связей влиятельной покровительницы.