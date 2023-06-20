Не Панкратов и не Черный: актер годами скрывал настоящую фамилию

Александр Панкратов-Черный из тех звезд, кто использовал творческий псевдоним. На самом деле любимый многим артист родился с другой фамилией, которую долгие годы предпочитал скрывать от широкой общественности.

Отца актера звали Василий Гузев. Именно это и есть настоящая фамилия знаменитости. Панкратовым же был первый муж матери артиста — Агриппины Токаревой. Александр Васильевич взял ее, поскольку экс-супруг родительницы не подвергался репрессиям.

Что же касается второй части звездной фамилии, то она возникла во времена, когда актер учился во ВГИКе. Так вышло, что на курсе было сразу два Александра Панкратова. Чтобы не путать студентов между собой, их разделяли по цвету волос. Тезка знаменитости был рыжим, а он стал «черным».

Александр Васильевич так сроднился с этим прозвищем, что дополнил им свою фамилию. И теперь представить его под другим именем уже невозможно.