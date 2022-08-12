Не ожидали: иностранцы пришли в восторг от этого шедевра советского кино

Советский зритель увидел эту комедию Эльдара Рязанова в 1977 году. Фильм сразу же стал одной из главных лент кинематографа того времени и завоевал сердца миллионов поклонников в стране. Однако, как оказалось, не только граждане СССР высоко оценили картину.

Многие иностранные зрители, комментируя «Служебный роман» на портале IMDb.com , не скупятся на комплименты. Зрители расхваливают актерскую игру и декорации, а в особенности — сюжет ленты, который кажется им и смешным, и точно отражающим советскую действительность.

«Отличная и приятная комедия, замечательная игра актеров. Понравилось!», «Спустя много лет этот фильм остается одним из любимых фильмов на постсоветском пространстве», «Это лучший фильм, который я смотрел», — пишут поклонники.

Отметим, что и российские зрители до сих пор остаются в восторге от картины. Во многих рейтингах «Служебный роман» до сих пор занимает лидирующие позиции среди самых любимых фильмов жителей страны.