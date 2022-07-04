«Не отрицаю ничего»: экс-солистка «Серебра» выступила с громким заявлением

37-летняя Ольга Серябкина выступила с неожиданным заявлением. По словам экс-участницы «Серебра», она не против снова поработать с продюсером Максимом Фадеевым. Напомним, именно под его руководством коллектив стал популярен, а Серябкина быстро завоевала звание главной солистки. После ухода из группы Елены Темниковой Ольга стала настоящей звездой «Серебра».

Сейчас Серябкина развивает сольную карьеру, но похвастаться былым успехом не может. Тем не менее первой просить Фадеева о сотрудничестве она не собирается, хотя и не против такого же предложения от него. Певица добавила, что каждую идею совместной работы она намерена рассмотреть.

«Не отрицаю ничего», — заметила Серябкина на YouTube-канале «Новое радио ».

А вот сам Максим пока не спешит вновь возвращаться к прошлой работе. Три года назад Фадеев расторг контракты со всеми артистами лейбла, сосредоточившись на собственном творчестве. А вскоре он намерен открыть музыкальную школу для юных талантов.