Не отдал долг родине: эту неприглядную правду о Магомаеве не знали

В репертуаре народного артиста СССР Муслима Магомаева было немало военных композиций, посвященных павшим бойцам и ветеранам. Но выяснилось, что сам он от службы смог увильнуть. Еще в юности Муслим выступал в военном ансамбле: он с остальными музыкантами гастролировал по разным городам и давал концерты. За работу певец получал неплохие по тем временам деньги — порядка 200 рублей.

Когда пришла пора отдавать долг родине, военком поставил Магомаеву условие: певец должен отработать еще три года в ансамбле, которые зачтут ему как службу. Правда, жалованье он будет получать все это время намного ниже — всего 3 рубля. Работать почти даром исполнителю не хотелось, поэтому от предложения он отказался и решил выкручиваться по-своему.

На медкомиссии перед службой певец вовремя вспомнил о хронических проблемах со слухом. После перенесенной в детстве кори одно ухо у Магомаева фактически не функционировало. В пении ему это не мешало, а вот в армии могло — команды он не слышал. Об этом артист и напомнил медикам. Те поверили обаятельному певцу и признали его негодным для службы, сообщает Дзен-канал «История государства Российского».