«Не осталось»: безутешный Якубович выступил с печальным заявлением
Телеведущий был предельно откровенен.
За добродушной улыбкой и легким нравом Леонида Якубовича прячется огромная боль. Правда, это стало ясно лишь спустя десятки лет притворства со стороны шоумена.
В последнем интервью идейный вдохновитель «Поля чудес» был предельно откровенен с поклонниками. Ведущий наконец рассказал, что много лет живет с проблемой, которая не дает ему спать по ночам. Якубович страдает от всепоглощающего одиночества.
«Почти никого совсем не осталось. Я очень плохо сплю, и вот особенно ночью так не хватает иногда… Но есть вещи, которые зависели когда-то не от меня, а от моих предков, а есть вещи благоприобретенные, могу объяснить», — высказался ведущий в Rutube-шоу «Парсуна».