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Киноафиша Статьи «Не осталось»: безутешный Якубович выступил с печальным заявлением

«Не осталось»: безутешный Якубович выступил с печальным заявлением

7 августа 2022 06:15
«Не осталось»: безутешный Якубович выступил с печальным заявлением

Телеведущий был предельно откровенен.

За добродушной улыбкой и легким нравом Леонида Якубовича прячется огромная боль. Правда, это стало ясно лишь спустя десятки лет притворства со стороны шоумена.

В последнем интервью идейный вдохновитель «Поля чудес» был предельно откровенен с поклонниками. Ведущий наконец рассказал, что много лет живет с проблемой, которая не дает ему спать по ночам. Якубович страдает от всепоглощающего одиночества.

«Почти никого совсем не осталось. Я очень плохо сплю, и вот особенно ночью так не хватает иногда… Но есть вещи, которые зависели когда-то не от меня, а от моих предков, а есть вещи благоприобретенные, могу объяснить», — высказался ведущий в Rutube-шоу «Парсуна».

Фото: Агентство-партнер - www.globallookpress.com
Карина Вопиловская
Карина Вопиловская
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