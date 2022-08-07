«Не осталось»: безутешный Якубович выступил с печальным заявлением

За добродушной улыбкой и легким нравом Леонида Якубовича прячется огромная боль. Правда, это стало ясно лишь спустя десятки лет притворства со стороны шоумена.

В последнем интервью идейный вдохновитель «Поля чудес» был предельно откровенен с поклонниками. Ведущий наконец рассказал, что много лет живет с проблемой, которая не дает ему спать по ночам. Якубович страдает от всепоглощающего одиночества.