Не оправилась после потери: как теперь живет вдова Бодрова

Сергей Бодров стал героем целого поколения. К сожалению, жизнь артиста оборвалась слишком рано. В 2002 году он погиб во время схода лавины в Кармадонском ущелье.

Супруга режиссера Светлана осталась вдовой с двумя детьми на руках. Младшему из них на момент гибели Сергея едва исполнился месяц. Женщина не только смогла справиться с горем, но и вырастила детей достойными наследниками отца. Бодров-старший не стал претендовать на наследство — семье сына досталась четырехкомнатная квартира в столице и дача за городом.

Хотя прошло уже больше двадцати лет, Светлана все еще остается одинока. Привлекательная женщина даже и не думает отвечать взаимностью многочисленным поклонникам. Для нее существует только Сергей, и больше никого она не видит рядом даже в мыслях. Всю себя вдова посвящает дочери Ольге и сыну Александру. Дети уже выросли — возможно, в скором времени Светлана примерит на себя и роль бабушки.