Не один Киану Ривз: скромность этой звезды Голливуда вас удивит

Звезды Голливуда могут позволить себе любую прихоть, но далеко не все из них любят шиковать. Например, о скромности Киану Ривза ходят настоящие легенды: якобы актер тратит свое состояние на благотворительность, а на себя — сущие копейки. Теперь же в шоу-бизнесе заговорили еще об одной скромнице. Ею оказалась Дженнифер Гарнер.

Актриса, чья фильмография полна ярких работ, вряд ли может пожаловаться на размер своих гонораров. Однако это вовсе не значит, что звезда экрана купается в роскоши. Поклонники даже шутят, что артистка не знает, что такое деньги и как с их помощью можно улучшить свою жизнь.

Например, Гарнер покупает продукты на самом обычном рынке. Одевается звезда не в дорогих бутиках, а в магазинах масс-маркета. Не тратится актриса и на личную охрану или люксовые автомобили: им Дженнифер предпочитает обычный велосипед.