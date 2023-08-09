Не общается и не помогает: Цекало неспроста отвернулся от дочери Лолиты

Александр Цекало давно расстался с Лолитой Милявской. В браке с певицей музыкант стал отцом дочери Евы. Но и с ней артист полностью прекратил общение.

Новость о расставании пары в свое время наделала немало шума. Артист давал интервью, в которых говорил, что бывшая жена и коллега ушла к другому и не позволяет ему видеться с Евой. На самом деле все было несколько иначе.

Милявская действительно попросила экс-супруга первое время не появляться.

Но о полном запрете общения с Евой речи не шло. Впрочем, певица и не питала особых надежд на то, что Цекало будет рядом с девочкой. Звезда не скрывала, что он не родной отец ее наследницы.

Продюсер знал об этом с самого начала, но согласился записать малышку на себя. При этом выполнять родительские обязанности оказался не готов. Сегодня он счастлив в браке с художницей Дариной Эрвин и совсем не вспоминает о дочери. Еве артист не помогает финансово и связь с ней не поддерживает.