Не обернулась на угрозу: как русская спортсменка покорила мир одним прыжком

В 1975 году мировая общественность, следившая за первым Кубком мира в Лондоне, ахнула от потрясения, когда Людмила Турищева завершила свое выступление.

Советская гимнастка была на волосок от трагедии, но профессионализм помог ей стать триумфатором. Дело в том, что брусья, на которых Турищева демонстрировала сложные элементы, сразу после ее соскока на ковер рухнули.

Позже в интервью Людмила Ивановна рассказывала: она почувствовала, что со снарядом что-то не так, а потому заменила сложный трюк на упрощенный прыжок. Она даже не обернулась на упавшие брусья, поклонилась судьям и зрителям и направилась к тренеру.

Удивительный факт в том, что проявить хладнокровие и волю к победе ей не помешала даже травма, после которой она приехала на соревнование. Турищева осознала, какой опасности подверглась, только спустя несколько часов, после просмотра видео со своим выходом, а впечатленные судьи сразу же присвоили ей золотую медаль.