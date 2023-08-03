«Не надо мне»: советский Атос сделал заявление о званиях

Вениамин Смехов зарекомендовал себя как один из самых талантливых советских актеров. Зрители рукоплескали ему за роли в «Трех мушкетерах», «Ловушке для одинокого мужчины», а особенно — за работу в театре на Таганке. Оценило его творчество и руководство страны, представив к званию «Народный артист».

Однако сам Смехов не был в восторге от этого решения. Он через супругу попросил, чтобы его назначение сняли, так как не хотел связывать себя с подобными званиями, и даже само назначение обижает его.

«Не надо мне. Экклезиаст замечательно сказал: доброе имя дороже звонкой масти», — признавался артист.

При этом Смехов не скрывает, что он поступил подобно своим коллегам. За несколько лет до этого Михаил Ульянов и Кирилл Лавров также отказались от государственных званий, и Смехов решил последовать их примеру.