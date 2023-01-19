Не может сам завязать шнурки: что известно о неизлечимой болезни Гарри Поттера

Дэниэл Рэдклифф с юных лет известен во всем мире. Миллионы фанатов следят за его жизнью и с нетерпением ждут новые роли, но мало кто знает, что вне экрана любимый артист даже не может самостоятельно нарисовать обычный прямоугольник.

Дело в том, что звезда Гарри Поттера страдает от диспраксии. Это заболевание выражается в том, что он не может выполнять сложные и целенаправленные действия из-за очаговых повреждений коры больших полушарий. Например, он не в состоянии завязать шнурки или галстук и нарисовать картину, но в то же время может справиться, например, с обычной прямой линией.

Сам Рэдклифф старается не афишировать свой недуг, а на экране зрители никогда не заметят последствий болезни. В течение многих лет артист старательно лечится и выполняет упражнения на мелкую моторику, что позволяет ему практически не сталкиваться со сложностями в повседневной жизни.