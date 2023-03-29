Не может быть: кто должен был играть соблазнительницу в «Бриллиантовой руке»

Пробы и последующее обсуждение кандидатуры на роль Анны Сергеевны в бессмертном шедевре Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» были бурными. Авторам картины и чиновникам было из кого выбирать. Хотя актриса, которой амплуа соблазнительницы предложил лично режиссер, сниматься не стала. Звезду «Кубанских казаков» и «Цыгана» Клару Лучко кинодел встретил в коридоре. И тут же предложил ей фотопробы.

Самой артистке не очень хотелось сниматься в купальнике. Роль показалась ей несерьезной, но она согласилась попробоваться. И тут же уехала на съемки другой картины.

Худсовет оказался перед выбором. На роль роковой красавицы претендовали Светлана Светличная, эстонка Эве Киви и Лилия Юдина. Последняя показалась слишком откровенной для сообщницы мошенников. Киви не устроила цензоров типажом. Светличную признали слишком сексуальной, но ей разрешили сниматься с большим количеством оговорок.

Когда Лучко вернулась со съемок, вопрос с Анной Сергеевной Леонид Гайдай уже решил.