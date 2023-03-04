Не может быть: фото сына Макса из «Кухни» потрясло народ

Роль хитроватого поваренка позволила артисту Марку Богатыреву заявить о себе. После «Кухни» его можно увидеть в проектах «Елки последние», «Корни», «Великая». Где актера точно не встретишь, так это на светских раутах — он ведет закрытую жизнь и предпочитает семейный уют шумным вечеринкам. Тем ценнее его редкие публикации о личном.

На днях артист публично поздравил своего сына, которого он воспитывает в браке с Татьяной Арнтгольц. Как и полагается счастливом отцу, Марк назвал чадо «славным, смышленым и очень способным» и пожелал расти большим.

Поклонники отреагировали удивленно. «Огузок стал отцом», — написал подписчик и имел в виду одно из прозвищ Макса в сериале «Кухня». Остальные комментаторы поздравляли «прекрасного парня и его родителей», желали выбрать достойный «особый путь» и предрекали, что мальчик вырастет красавцем.

Данилу Богатыреву исполнилось два года. Внимательные поклонники обратили внимание, что для своего возраста он выглядит слишком маленьким, будто бы вчера родился.