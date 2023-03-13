Не может быть: чем фото матери Верника так ошарашило народ (фото)

Игорь Верник старается вести закрытый образ жизни. Артист активно ведет социальные сети, но делится в них преимущественно карьерными достижениями, не показывая своих родных. А исключения делает только в самых редких случаях.

Так, недавно он поделился архивным снимком со своей матерью, на котором Анна Верник держит на руках двух младенцев — Игоря и его брата Вадима. В подписи же артист делится трогательным посланием матери, которая скончалась 14 лет назад.

Неожиданная публикация не осталась без внимания подписчиков. В комментариях фанаты с удивлением отметили, что Анна Верник так сильно похожа на Галину Вишневскую, что их можно посчитать родными сестрами.

«Очень красивая мама, есть что-то общее с Галиной Вишневской», «Один в один Вишневская», — пишут пользователи Сети.

Помимо этого, многие заметили, что Верник и его брат с годами становятся все больше похожи на свою мать.