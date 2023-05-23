«Не лицо, а маска»: при взгляде на звезду советского кино оторопь берет (честное фото)

В молодости Людмила Максакова обладала благородной внешностью. Звезда фильма «Летучая мышь» пытается сохранить свою красоту всеми возможными методами, но результат получается удручающий. Максакова редко делится своими снимками, а в театре она появляется в гриме, поэтому увидеть реальную картину не так-то просто. Но недавно Стас Садальский «любезно» поделился фото с 82-летней Максаковой, на котором актриса предстала не в лучшем виде.

Бесконечные пластические операции сыграли с ней злую шутку. Лицо артистки выглядит перетянутым, а мимика — безжизненной. Не спасла общее впечатление и роскошная шуба актрисы.

Возмущенные подписчики Садальского высказались о перекроенной внешности Максаковой:

«Не лицо, а маска», «Боже! Что у нее с лицом? Мадонна со своей перетяжкой отдыхает».

Людмила Васильевна известна по фильмам «Летучая мышь», «Плохой хороший человек», «Осень», «Неподсуден». Актриса была замужем дважды, у нее двое детей. Дочь Максаковой Мария стала известной оперной певицей.