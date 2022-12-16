Не лезут в отношения дочери: самые лучшие тещи по знакам Зодиака

С давних времен теща - один из самых популярных и колоритных персонажей в юмористическом фольклоре. Существует огромное количество анекдотов, частушек и баек о вредной “второй маме”, которая бесцеремонно вмешивается в дела супругов и распоряжается в семье молодых. Как известно, в каждой шутке есть лишь доля шутки, и, безусловно, ворчливые и надоедливые тещи существуют. Но есть и приятные исключения. Астрологи перечислили знаки, под которыми рождаются самые понимающие, мудрые, деликатные - одним словом, идеальные - “вторые мамы”. Рассказываем, кто же вошел в этот список.

Телец

Теща-Телец по праву может носить звание идеальной. Она регулярно интересуется делами молодых, но без навязчивости, искренне любит своих “деток” и стремится облегчить им жизнь. Если нужно посидеть с внуками, теща-Телец обязательно выручит, а пока зятя и дочки не будет дома, еще и вкусностей наготовит про запас.

Если молодоженам приходится жить с родителями, уроженка этого знака никогда не станет без спроса совать нос в их дела.

Весы

Женщина, рожденная под знаком Весов, становится прекрасной “второй мамой”. Она не станет контролировать молодоженов, не будет придираться из-за каждой мелочи и уж тем более не станет судачить о своем зяте с подружками и соседками. К слову, с мужем своей дочери теща-Весы всегда солидарна. В случае конфликтов в молодой семье она принимает сторону зятя, потому что считает, что обязана его поддержать. Одним словом, не теща, а золото.

Стрелец

Теща-Стрелец необыкновенно заботлива. Если она приходит в гости к молодой семье, то обязательно приносит с собой какие-нибудь гостинцы. А если зять с дочкой сами пожалуют на обед или на ужин, не погнушается приготовить любимые блюда нового родственника. С такой “второй мамой” зятья быстро становятся лучшими друзьями - они готовы ее и на дачу отвезти, если нужно, и в поликлинику, и на рынок.

Теща-Стрелец всегда в хорошем настроении и может поднять его кому угодно.

Водолей

Мудрость - вот то качество, которое выгодно выделяет тещу-Водолея на фоне всех остальных. Представительница воздушного знака всегда поможет своему зятю дельным советом или даст полезную рекомендацию, однако она никогда не станет навязывать своего мнения, а сделает это только в том случае, если ее попросят.