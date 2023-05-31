Не Леонид и не Утесов: почему актеру пришлось отказаться от своих имени и фамилии

Леонид Утесов много лет водил поклонников за нос. Артист оказался вовсе не Леонидом и совсем не Утесовым, в то время как фанаты и даже многие приближенные к знаменитости люди думали, что фамилия и имя у него вполне себе настоящие.

Принял решение сменить личность Утесов в 15 лет. При рождении будущий главный артист СССР получил очень редкое и звучное имя. Его назвали Лазарь. А фамилия у него была Вайсбейн. Но и от имени, и от фамилии в угоду карьере и будущему тот без зазрения совести отказался.

Доподлинно неизвестно, как родился Леонид, но вот Утесовым артист стал, потому что хотел взять псевдоним, который ранее никто не использовал. Почему пришлось пойти на такую жертву? Руководство шапито, где артист начинал свою карьеру, так пожелало. А варианта выбрать другое место работы тогда еще у Лазаря Вайсбейна попросту не было.