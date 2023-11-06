Не красавец, зато талантлив: этого советского актера признали лучшим

Равных ему нет до сих пор.

Список выдающихся советских актеров внушительный. Среди них много тех, кто пленял публику красотой и потрясающим талантом. Но если говорить о лучшем артисте Советского Союза, то им был далеко не красавец.

Интернет-пользователи со всей страны высказались в социальных сетях на тему о том, кого же назвать лучшим из лучших. И этот титул достался Евгению Леонову. Он никогда не был секс-символом и брутальным мачо, зато его драматические способности оказались поистине уникальными.

Зрители сходятся во мнении о том, что, несмотря на свою незаурядную внешность, Леонов становился главным украшением любого фильма. Ему легко удавалось даже самое сложное перевоплощение: звезда экрана мог сыграть и комедийного, и драматического персонажа.

«Самые „неподъемные“, самые неестественные роли ему были под силу. И мастерство его было таким, что его герои выглядели самыми естественными и натуральными», — пишут в Сети.

Один из поклонников вспомнил, как на творческом вечере Леонов поразил всех присутствующих миниатюрой, в ходе которой сыграл грубого мужика.