Не красавец, но женщины обожают: как изменился Вася Рогов из «Убойной силы»

Андрей Федорцов добился больших успехов в актерской профессии. Звезда экрана никогда не был эффектным мачо, но это не мешало ему получать новые яркие роли, а заодно и покорять женщин.

Артист не скрывает: романов в его жизни было много. Даже иностранки не могли устоять перед чарами российского актера. Например, в течение года он встречался с японкой по имени Кейко. А после в его жизни появилась англичанка Келли. С ней Федорцов расстался, поскольку не захотел жить в Англии.

Впервые Вася Рогов из «Убойной силы» стал отцом, когда состоял в отношениях с возлюбленной по имени Мария. Когда чувства угасли, актер оставил гражданскую жену, но продолжил помогать сыну Михаилу. То же самое случилось и с фактической женой звезды Екатериной. Избранница подарила артисту дочь Варвару, но до свадьбы не дошло.

Неизвестно, сколько еще женских сердец разбил бы артист, если бы не встретил дизайнера Екатерину. Федорцов с первого взгляда понял, что это «любовь без альтернативы» и женился. Пара воспитывает двух дочерей.

Тем временем поклонникам остается лишь гадать, что такого женщины находят в низкорослом малопривлекательном актере. К слову, с годами Федорцов заметно изменился: он постарел и набрал лишний вес.