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Не красавчик из сериала: реальная внешность Сулеймана вызовет у россиянок отвращение

19 ноября 2022 10:00
Не красавчик из сериала: реальная внешность Сулеймана вызовет у россиянок отвращение

Не похож на героя-любовника.

В сериале «Великолепный век» многие события из турецкой истории были изменены или приукрашены, чтобы зрителям было интересно смотреть эту культовую картину. Совсем другим в реальности был и султан Сулейман, которого создатели «Великолепного века» превратили в чувственного любовника и мачо.

Роль Сулеймана исполнил импозантный Халит Эргенч, однако на самом деле Сулейман был совсем непривлекательным.

Всю молодость будущий правитель Османской империи провел в седле – и его ноги искривились. Правитель отличался лишним весом и тяжело переваливался с одной ноги на ногу. Да и рост Сулеймана составлял всего 165 сантиметров.

Не красавчик из сериала: реальная внешность Сулеймана вызовет у россиянок отвращение

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Фото: кадры из сериала "Великолепный век" (2011-2014), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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