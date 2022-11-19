Не красавчик из сериала: реальная внешность Сулеймана вызовет у россиянок отвращение

В сериале «Великолепный век» многие события из турецкой истории были изменены или приукрашены, чтобы зрителям было интересно смотреть эту культовую картину. Совсем другим в реальности был и султан Сулейман, которого создатели «Великолепного века» превратили в чувственного любовника и мачо.

Роль Сулеймана исполнил импозантный Халит Эргенч, однако на самом деле Сулейман был совсем непривлекательным.

Всю молодость будущий правитель Османской империи провел в седле – и его ноги искривились. Правитель отличался лишним весом и тяжело переваливался с одной ноги на ногу. Да и рост Сулеймана составлял всего 165 сантиметров.

Вы могли пропустить:

Рассыпчатый и очень вкусный: с этими хитростями плов никогда не превратится в кашу

Губку в сторону: вот как легко можно отмыть стеклянную крышку