Не красавчик из сериала: реальная внешность Сулеймана вызовет у россиянок отвращение
Не похож на героя-любовника.
В сериале «Великолепный век» многие события из турецкой истории были изменены или приукрашены, чтобы зрителям было интересно смотреть эту культовую картину. Совсем другим в реальности был и султан Сулейман, которого создатели «Великолепного века» превратили в чувственного любовника и мачо.
Роль Сулеймана исполнил импозантный Халит Эргенч, однако на самом деле Сулейман был совсем непривлекательным.
Всю молодость будущий правитель Османской империи провел в седле – и его ноги искривились. Правитель отличался лишним весом и тяжело переваливался с одной ноги на ногу. Да и рост Сулеймана составлял всего 165 сантиметров.
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