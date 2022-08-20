Не конкурентка: Губерниев поставил подавшуюся в ведущие Загитову на место

Два года назад Алина Загитова объявила, что ставит профессиональную карьеру на паузу и будет искать для себя новую профессию. Спустя некоторое время стало известно, что спортсменка станет ведущей проекта «Ледниковый период», однако такое решение не вызвало восторга как у ее коллег, так и у зрителей. Многие обвиняли Загитову в непрофессионализме и предлагали завершить карьеру журналиста из-за отсутствия каких-либо успехов. Как оказалось, с большей частью критики согласен известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

По словам ведущего, Загитова действительно не справляется с ролью ведущей. Фигуристка не может похвастаться достойными результатами, хотя уже два сезона является помощницей Алексея Ягудина в «Ледниковом периоде».

«Пока видно, что эта профессия Алине дается с трудом», — цитирует слова Губерниева портал Metaratings .

При этом собеседник издания не скрывает, что со временем Загитова может стать хорошей ведущей. Главное, чтобы она продолжила заниматься и оттачивать мастерство в еще новой для себя профессии.