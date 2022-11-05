Не каждая осмелиться: дочь Михалкова обескуражила честным фото без ретуши

Чаще всего знаменитости публикуют в Сети исключительно кадры, прошедшие через фотошоп и фильтры, и выглядят на них абсолютно неузнаваемо. Но не все перебарщивают с ретушью: актриса Анна Михалкова поделилась «честным» селфи без фильтров, на котором вблизи показала свое лицо со всеми достоинствами и несовершенствами. Поклонники артистки оценили снимок.

«Классная», «Такая яркая», «Я и не знала, что у Вас веснушки», «Выразительные глаза на фото», «Очень крутая», «Какая же ты красивая!», — писали восхищенные поклонники.

Также многие отметили внешнее сходство актрисы с ее сестрой, Надеждой Михалковой: