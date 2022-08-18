Не как в кино: вот как на самом деле сложилась судьба Тихонова из «Следа»

Евгений Кулаков стал известен на всю страну благодаря участию в сериале «След». В детективном шоу он исполнил роль начальника компьютерного отдела Тихонова и вот уже 15 лет с удовольствием играет своего персонажа. Как оказалось, большую часть гонораров артист тратит на лечение собственного сына Ильи.

Дело в том, что наследник знаменитости и актрисы Ольги Бужор болен ДЦП и страдает от расстройства аутистического спектра. Поэтому все свое свободное время знаменитость посвящает лечению сына и честно рассказывает о его успехах в социальных сетях. Например, не так давно Илья перенес серьезную операцию на коленях, которая в итоге прошла успешно, а в августе ездил в специальный лагерь.

Также актер воспитывает и дочь Нину. Наследница появилась на свет в 2017 году и, судя по рассказам счастливых родителей, не страдает от неизлечимых заболеваний. Как признается Кулаков, он счастлив со своими детьми и не обращает внимание на трудности. Фанаты же активно поддерживают его в блоге и желают кумиру терпения и счастья.