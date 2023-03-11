Не итальянская красавица: при виде жены Адриано Челентано вам станет не по себе (фото)
Выбор артиста одобряют не все.
Многие ошибочно полагают, что Адриано Челентано женат на Орнелле Мути. Звезды настолько гармонично смотрелись вместе на экране, что поклонники продолжают охотно верить в их любовь. На самом же деле кумир миллионов связал свою жизнь с другой женщиной.
Женой Челентано стала актриса Клаудиа Мори. Будущие супруги познакомились в 1963 году на съемках фильма «Какой-то странный тип». У возлюбленных появилось трое детей: дочки Розита и Розалинда и сын Джакомо.
Между тем фанаты не в восторге от выбора Челентано. Большинство из них сходятся во мнении о том, что Мори, в отличие от Мути, красавицей не назовешь. Хейтеры и вовсе отмечают, что при виде Клаудии им становится не по себе.
В частности, злопыхатели обращают внимание на лишний вес артистки. Также они не перестают критиковать ее за отсутствие стиля и неухоженный внешний вид.