«Не хватило таланта»: этот свой фильм Захаров считал самым неудачным, а люди его обожают

Первой самостоятельной режиссерской работой Марка Захарова стала комедия «12 стульев». В течение многих лет он мечтал снять экранизацию романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова, но в итоге не остался в восторге от своей работы.

Как признавался сам Захаров, в фильме было множество сильных сторон. Он отмечал и игру актеров, и музыкальные композиции. Однако свою режиссуру считал провальной и не был доволен результатом.

«Не хватило умения, воли... Не хватило таланта», — заявлял режиссер в одном из интервью.

При этом поклонники не поддержали мнение постановщика. Уже не одно поколение зрителей осыпает комедию с Андреем Мироновым в главной роли комплиментами, а самые яркие фразы из нее давно ушли в народ и стали крылатыми выражениями. По их мнению, у Захарова получился остроумный и легкий фильм, который полностью передает настроение литературного оригинала и заслуженно включен в список классики советского кино.