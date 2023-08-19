«Не хватало ему секса»: роль Нади в «Иронии судьбы» Рязанов хотел отдать другой

Эльдар Рязанов потратил очень много времени на поиск актеров для съемок картины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Он очень четко представлял себе, какими должны быть исполнители главных ролей, но долго не мог подобрать тех, кто воплотит нужные характеры на экране.

Валентина Талызина на шоу «Эмпатия Манучи» рассказала, чем руководствовался режиссер при поиске актрисы на роль Нади. Главная героиня, по мнению Рязанова, должна была быть сексуальной.

Эльдар Александрович рассматривал на эту роль многих российских актрис. Для Светланы Немоляевой он провел целых восемь проб, но ей так и не удалось впечатлить режиссера. Могла сыграть Надю и Людмила Гурченко, но и она не оправдала ожидания мэтра.

«Не хватало ему секса», — заявила Талызина.

Найти артистку с необходимой привлекательностью Рязанов смог только в Польше. Актриса из «Анатомии любви» покорила его своей женственностью и получила роль.