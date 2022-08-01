«Не хотел быть рабом на заводе»: звезда «Содержанок» поделился болью

34-летний Александр Горбатов в начале карьеры даже не задумывался о том, чтобы стать актером. Он жил в Запорожье, где окончил ПТУ, получив профессию сталевара. Горбатов даже смог устроиться на местное промышленное предприятие, но быстро понял, что такая жизнь с очень низкими доходами ему не подходит. Актер поделился болью от своего прошлого в недавнем интервью для журнала «Теленеделя ».

«Я не хотел быть рабом на заводе», — заявил Горбатов.

По словам актера, родители учили его, что нужно получить базовую профессию, с которой можно выйти затем на пенсию. Но Александр решил пойти им наперекор, испытать судьбу и уехал в Москву, чтобы поступить в Театральный институт имени Бориса Щукина. Учеба давалась ему тяжело, но риск был оправдан. Талантливого студента заметили агенты и продюсеры и предложили ему первые роли. А после успеха сериала «Содержанки» Горбатов стал настоящей звездой. Теперь у него нет отбоя от предложений о съемках в новых проектах.