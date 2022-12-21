Не грим, а пытка: звезде «Женитьбы Бальзаминова» на лицо «наклеивали» старушку

Великолепная комедия «Женитьба Бальзаминова» уже давно является достоянием золотого фонда кино. Экранизация трех пьес Островского, действительно, сделана мастерски. Но лишь одним актерам известно, через что им пришлось пройти для достижения желаемого результата.

Роль Миши Бальзаминова, мелкого чиновника из провинции, сыграл Георгий Вицин. «Юноше» на тот момент было 47 лет, а его экранной матери Людмиле Шагаловой — 41 год. Чтобы превратить миловидную Шагалову в старуху, приходилось надевать на ее лицо «маску старости». Морщины создавали с помощью специального клея и пара, чтобы достичь эффекта «печеного яблока». Кожа Шагаловой ежедневно подвергалась экзекуциям, а по вечерам после съемок артистка долго разглаживала лицо холодным утюгом.

Намучился и ее «сын» Вицин. На его лицо наносили толстый слой «омолаживающего» грима, а на голову надевали рыжий парик. Чтобы постройнеть перед съемками и выглядеть как юноша, актер еще целый месяц занимался футболом. Результат того стоил.