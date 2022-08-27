Не гнушался ничем: правду о «методах обучения» Табакова слили в Сеть

Авангард Леонтьев многим в карьере обязан Олегу Табакову. В «Современнике» уже известный артист взял своеобразное шефство над выпускником театрального вуза Леонтьевым. Он не только подсказывал ему, как лучше вести себя на сцене, но и делился секретами преподавательского мастерства. В результате с легкой руки Табакова Авангард начал работать с учениками: сначала в студии при Дворце пионеров, а затем в ГИТИСе и Школе-судии МХАТ.

Но актер признался, что до идей Табакова по обучению студентов ему всегда было далеко. Он раскрыл необычные методы мэтра. По словам Авангарда, если артист узнавал о смерти одного из актеров или режиссеров МХАТа, он тут же отменял занятия. Вместо этого Табаков собирал студентов и шел с ними на похороны. Он считал, что именно там, в траурной обстановке, будущие актеры куда эффективнее научатся сопереживанию, не будут скрывать эмоции и даже смогут прослезиться.

«Это полезно для артистов», — процитировал Табакова Авангард в интервью «Каравану историй».