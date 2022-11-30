Не гнушалась ничем: любовница Данелии огорошила постыдным признанием

В жизни Георгия Данелии было немало женщин. Известный режиссер трижды вступал в законный брак, а также имел отношения на стороне. Долгие годы он крутил роман со сценаристом Викторией Токаревой.

Писательница тоже не была свободна. Ее мужем стал инженер Виктор Токарев, которому она подарила дочь Наталью. Разводиться с супругом прозаик не желала, но и свои интрижки на стороне от него не скрывала.

«Да, у меня были другие мужчины, и мой муж об этом знал», — огорошила интимным признанием Токарева в рамках передачи «Мой герой».

Ради своей карьеры знаменитость не гнушалась ничем. Известно, что она открыто пользовалась покровительством Данелии, отношения с которым продолжала на протяжении 15 лет. Отметим, что именно Георгий Николаевич стал художественным руководителем экранизации такого произведения писательницы, как «День без вранья».