Не Фарада и даже не Полицеймако: вот какую фамилию актера скрывали от народа

Михаил Полицеймако — известный российский артист. За его плечами множество ролей в кино, сериалах и на театральной сцене. Успешной карьерой он обязан только себе, хотя происходит из настоящей актерской династии. Родители Михаила — Марина Полицеймако и Семен Фарада.

Звезда Lady’s night рассказал изданию «Московский комсомолец» о том, что смена фамилии была общим семейным решением, хотя Семен Львович и был немного расстроен, что сын получил документы на фамилию матери. Михаила к тому времени изрядно утомило нахождение в тени славы отца, поэтому он сам был не против начать карьеру под другим именем.

Но и отец актера в свое время принял похожее решение.

Фарада отказался от собственной фамилии Фердман во время съемок в дебютном проекте — в картине Семена Райтбурта «Каникулы в каменном веке». Тогда руководство фильма решило, что имя молодого артиста недостаточно благозвучно и посоветовало ему взять псевдоним.