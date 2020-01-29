«Не ешь его, он еще пригодится»: поклонники уговаривают Валерию пощадить Пригожина

Шутливую семейную фотосессию представила на своей странице в Instagram певица Валерия. Используя оптические иллюзии артистка уменьшила своего мужа, Иосифа Пригожина, и даже собиралась его съесть.

«Ты мой маленький», — подписала Валерия первую фотографию, где миниатюрный супруг сидит на стуле. «И сладенький», — прокомментировала она вторую, где голова Пригожина, как Берлиоза из известного романа, покоится на тарелке.

Несмотря на весьма жутковатый намек второй картинки, многие подписчики с юмором восприняли фотосет и каждый комментировал в силу своего оптимизма: «Обожаю вас! Сделали мой вечер!», «Не ешьте его, он вам еще пригодится», — хохотали поклонники. Кто-то начал переживать: «Не надо так шутить, это плохая примета».

В какой-то момент сам Пригожин не выдержал, и они со Стасом Пьехой обменялись ироничными комментариями: «Удобный какой муж», — написал певец. «Ага, в переездах хорошо», — согласился продюсер.

Единственный момент, который и остался загадкой для фолловеров: почему в зеркале на стене отражается другая пара? Это хорошо видно по одежде, там женщина стоит в белом пиджаке, а Валерия в Instagram — в черном. «Лера, почему в зеркале совершенно другая пара?» — спросила одна из подписчиц. «Вот и разгадайте секрет!» — ответила ей телезвезда.