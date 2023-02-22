Не Джоли и не Энистон: кого на самом деле Брэд Питт был готов носить на руках (фото)

Брэд Питт не зря считается ловеласом и сердцеедом. Посмотрев на его романы и прекрасных девушек, с которыми у него когда-то были интрижки, большинство мужчин лишь позавидуют. И это вполне объяснимо, поскольку такие красотки, как Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли, являются пределом мечтаний многих представителей сильного пола.

Пусть звезда Голливуда нечасто комментируют свою личную жизнь, но преданные поклонники знают, что главной дамой его сердца всегда была очаровательная блондинка Гвинет Пэлтроу. Влюбленные друг в друга до безумства, они были готовы даже связать себя узами браки, но свадьба так и не состоялась.

Мать молодой актрисы настраивала дочь против этого обольстительного парня, и в конце концов женщина добилась разрыва их отношений. Позже Брэд Питт признавался, что всегда был настроен решительно, и Гвинет была для него особенной девушкой, ради которой он готов был на любые поступки. Но он принял ее решение, оставив в душе боль от упущенной любви.