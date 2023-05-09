Не дожил неделю до конца съемок: что привело к гибели звезды Голливуда

Нередко жизни актеров обрываются прямо в процессе съемок. Это произошло с блистательным Филипом Сеймуром Хоффманом, известным большинству зрителей по фильмам «Голодные игры» и «Миссия невыполнима 3».

Американский актер обладал многогранным талантом, который обеспечивал ему роли как в массовом кино, так и в независимых артхаусных лентах. Однако его биографию омрачал один факт: Хоффман с молодости имел серьезную зависимость от запрещенных веществ, что и стало причиной его скоропостижного ухода.

Трагедия произошла во время съемок фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2». Тело 46-летнего актера обнаружили в его квартире на Манхэттене. Внезапная смерть Филипа ужаснула не только коллег, но и весь мир.

Известно, что за несколько месяцев до трагедии Хоффман проходил курс реабилитации. Но это не помогло. Актер не дожил до конца съемок «Голодных игр» всего неделю, он так и не успел сыграть одну из самых сильных сцен в этой картине.