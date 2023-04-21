Не дожил до 45 лет: подвиг Верещагина из «Белого солнца пустыни» проберет до мурашек

Павел Луспекаев, известный как таможенник Верещагин из «Белого солнца пустыни», прожил недолгую, но насыщенную жизнь. С молодых лет судьба не была благосклонна к артисту, и ему пришлось вынести немало страданий.

Во время Второй мировой войны 15-летний Луспекаев служил в разведке. Однажды он был вынужден неподвижно пролежать несколько часов в снегу, что привело к сильному обморожению ног. Этот самоотверженный подвиг аукнется актеру лишь спустя годы, когда он будет играть на сцене. В 26 лет у Луспекаева начались серьезные проблемы с сосудами. Последовала операция по ампутации одного пальца, затем следующего. Но это было лишь начало.

На некоторое время болезнь утихла. Однако в середине 60-х у актера началось обострение, и врачам пришлось ампутировать ему пальцы ног. Павлу выписали мощные препараты, чтобы легче переносить боль. Это привело к зависимости от медикаментов.

Но Луспекаев и тут проявил свой характер. Он перестал принимать лекарства и научился жить без них. Однако из-за недуга он больше не мог играть на сцене и в кино, поэтому актер ушел из профессии. Павел Борисович скончался в 42 года из-за разрыва аорты. В 90-х актера посмертно наградили за роль легендарного таможенника Верещагина.