Не догнал даже Гермиону: в низкий рост звезды «Гарри Поттера» сложно поверить

Маленький рост не преграда для успешной карьеры. Своим примером это доказал актер Дэниэл Рэдклифф, ставший главной звездой фильмов о Гарри Поттере.

В Сети есть информация о том, что рост знаменитости составляет 165 см. На самом же деле эти сведения далеки от истины. Как оказалось, актер не догнал даже Гермиону, которую в культовой франшизе воплотила Эмма Уотсон.

Однажды артист признался, что его рост составляет всего 160 см, что на пять сантиметров меньше, чем у его экранной подруги. Однако на этом интернет-пользователи не успокоились и провели свое «расследование», в ходе которого взяли совместные фотографии Рэдклиффа с другими знаменитостями, чей рост точно известен.

Например, артиста сравнили с Антонио Бандерасом, Гари Олдманом, Хью Джекманом и Джоном Хэммом. В результате такого незатейливого эксперимента был сделан вывод о том, что рост Дэниэла составляет 162 см.