Не до гробовой доски: знаки Зодиака, которые легко расстаются с любимыми

Далеко не все отношения заканчиваются звоном свадебных колоколов и долгой, счастливой совместной жизнью. Многие романы в конечном итоге приводят к расставанию, причем не всегда мирному и безболезненному. Когда человек, который еще вчера был близким и родным, легко разрывает отношения и быстро находит прежней второй половинке замену, смириться с этим очень тяжело. По словам астрологов, привычкой уходить по-английски обладают три знака зодиака - именно от них не стоит ждать ответственности и верности до гроба.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, в самом начале отношений могут показаться идеальными возлюбленными. Они с головой ныряют в омут романтических отношений, осыпают подарками и комплиментами, постоянно устраивают для своей второй половинки приятные сюрпризы… Когда в один не слишком прекрасный день вся эта сказка заканчивается, партнер Близнецов искренне недоумевает, что произошло. Виной всему неумение, а в большинстве случаев - еще и нежелание воздушного знака доводить начатое до конца.

Однажды Близнецы просто исчезают, чтобы отправиться навстречу новым чувствам.

Лев

“Король всея зодиака”, Лев, привык повелевать и командовать. Это правило распространяется не только на рабочую сферу, где уроженцы огненного знака, как правило, занимают положение лидера, а потому действительно могут всем руководить, но и на личную жизнь. Лев выбирает в качестве партнера человека, который, по его мнению, будет во всем его слушаться и потакать капризам. Если же этого не происходит, представитель знака не станет идти на компромиссы или давать избраннику второй шанс.

Он просто вычеркнет человека из своей жизни, не предоставив даже возможности объясниться.

Стрелец

Представители огненного знака известны своей легкомысленностью, в том числе в любовных отношениях. Стрельцы часто путешествуют, переезжают с одного места жительства на другое, поэтому им сложно поддерживать постоянную связь с одним человеком. Фраза “с глаз долой - из сердца вон” как нельзя лучше описывает поведение ветреных Стрельцов. Поэтому не стоит рассчитывать, что с этим знаком возможны отношения на расстоянии - они вычеркнут бывшего возлюбленного из жизни, как только переедут на новое место, и очень скоро найдут ему замену.