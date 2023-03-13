Не для советского зрителя: почему из «Девчат» вынудили «убрать» красавицу-актрису

Многие зрители даже не догадываются о том, с какой проблемой пришлось столкнуться режиссеру легендарного фильма «Девчата». Работа над картиной была практически завершена, когда Юрий Чулюкин получил строгий наказ от худсовета, поставивший его в довольно затруднительное положение.

При просмотре картины членов совета смутил один факт. Им показалось странным и неправдоподобным, что Илья Ковригин предпочел Анфисе в исполнении Светланы Дружининой простоватую Тоську, воплощенную Надеждой Румянцевой. Тогда они потребовали, чтобы кинодел «убрал» красавицу-актрису, чья внешность была явно не для советского зрителя.

Чулюкину пришлось потратить немало сил, чтобы убедить худсовет не исключать Дружинину, а ограничиться менее кардинальными мерами. Режиссер убрал крупные планы с участием Светланы Сергеевны, чем угодил строгим цензорам.