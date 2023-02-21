Не для слабонервных: от взгляда на красотку с наращенными ресницами станет дурно

Прорывы в бьюти-индустрии случаются довольно часто, и девушки стараются испробовать на себе все новинки. Но есть процедуры, которые уже кажутся весьма устаревшими.

К примеру, наращивание ресниц не соответствует веянию моды и чаще всего выглядит неестественно. С эстетической точки зрения такая косметическая услуга вызывает разные мнения, но многие уверены, что слишком густые пучки искусственных волос плохо сказываются на состоянии глаз и даже кожи вокруг них. От этого пострадала даже знаменитая певица Кэти Перри, когда во время одного из концертов она стала судорожно моргать и хвататься за веки.

Однако есть мастера, которые продолжают шокировать людей своими навыками в этой сфере. Такой стала и Лексис, чьи работы способны вызвать оторопь. А на одном из видео она показала свою клиентку с наращенными ресницами, полностью закрывающими веки и достающими почти до бровей. Глаза девушки были красными и слезились, что вызвало у пользователей настоящий ужас.