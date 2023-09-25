Не для ранимых: фото Заворотнюк, сделанное в США, утекло в Сеть

В последние годы Анастасия Заворотнюк не показывается на публике и не фотографируется. Артиста ведет тяжелую борьбу с онкологическим заболеванием, и семья тщательно скрывает ее от прессы. Недавно в Сети появился редкий кадр: на нем запечатлена актриса с мужем Петром Чернышевым во время поездки в США.

Снимок опубликовала бывшая партнерша Петра по фигурному катанию, американская спортсменка Наоми Ланг. Фотография была сделана еще до рождения Милы. Анастасия Заворотнюк выглядит на ней абсолютно счастливой и влюбленной, а рядом с ней не менее довольный Чернышев и сама фигуристка.

Очевидно, что Ланг не хотела расстраивать своего партнера или поклонников актрисы, хотя от вида такой радостной и цветущей Заворотнюк сжимается сердце. Напротив, Наоми хотела освежить те светлые воспоминания, которые остались у нее от встречи со счастливой парой.