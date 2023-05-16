Не для молодежи: кинохит «Высота» поймут только граждане СССР

Фильм «Высота» с Николаем Рыбниковым завоевал огромную зрительскую любовь. Однако у современной молодежи возникает немало вопросов к картине, а особенно к ее концовке. Но советские зрители прекрасно понимали, чем в итоге закончится эта история.

Финал «Высоты» можно назвать открытым. Однако это не значит, что нельзя предвидеть ближайшее будущее героев. Дерябин уезжает, его жена Маша остается и решает устроиться на работу. Влюбленный в нее Токмаков получает шанс воспользоваться случаем и устроить с ней личную жизнь. Однако прораб тоже уезжает.

Сегодня многим непонятен этот момент, ведь кляузник Дерябин обскакал честного Токмакова. Но бывшие граждане СССР могут рассказать, чем все это кончится. Один из пользователей Сети написал:

«Да разведется она, и будут они с Токмаковым, иначе она на вокзале при всех не стала бы с ним обниматься, значит, она все для себя решила».

В те времена прилюдные обнимания женщины с другим мужчиной могли стоить ей репутации. Поэтому режиссер не просто так показал этот эпизод — Маша сделала это намеренно.