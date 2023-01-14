Не для хрупкой девушки: опасное хобби звезды «Гарри Поттера» несказанно удивит

Эмма Уотсон вполне могла отказаться от актерской карьеры и так никогда и не сыграть Гермиону Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. У звезды есть и другой талант, о котором многие даже не догадываются.

С четырех лет знаменитость начала играть в хоккей на траве. Этот вид спорта, который на первый взгляд совсем не подходит хрупкой девушке, придумали в Англии. В школьные годы Уотсон не пропускала ни одного матча — она играла за все образовательные учреждения, в которых ей довелось учиться.

Актриса не скрывает, что без ума от своего опасного хобби.

«Я обожаю спорт и ненавижу проигрывать», — подметила Эмма в одном из интервью.

Профессиональной спортсменкой она не стала именно из-за культовой франшизы. Съемки всех частей «Гарри Поттера» длились 10 лет, за которые, пропуская тренировки, знаменитость растеряла былую форму.