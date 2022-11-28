Не для граждан СССР: пикантные кадры «Спортлото-82» показали только иностранцам

Снимая фильм «Спортлото-82», Леонид Гайдай решился на смелый эксперимент. Режиссер знал, что его картина будет показана не только в СССР, но и в Финляндии, где нравы были совсем другими.

В фильме засветилась начинающая актриса Луиза Мосендз, которой и достались все шишки. Именно к ней Гайдай обратился с важной и весьма пикантной просьбой, а актриса не посмела отказать.

В эпизоде, где героиня артистки Алла Дмитриевна плавает в лодке с директором турбазы, она запечатлена в купальнике. Леонид Иович же попросил Мосендз снять его верхнюю часть, объяснив это тем, что иностранцы «любят смотреть на красивые женские тела». Об этом случае знаменитость рассказала в документальном фильме «Неизвестная версия».

Сцену удачно сняли, но гражданам СССР ее все равно не показали. О том, что нечто подобное Худсовет пропустит на большие экраны, в те времена не могло быть и речи.